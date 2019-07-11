В Ставрополе археологи нашли древнее погребение со следами кремации

Ставропольский край

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На окраине Ставрополя археологи нашли погребение во время раскопок могильника древнего Грушевского городища

Захоронение относится к поселению кобанской культуры VII-III веков до н.э., для которой нехарактерно сожжение умерших, сообщил 10 июля ТАСС археолог Владимир Руденко.

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По его словам, в обнаруженном погребении есть частичная кремация: обожжены кости и часть стены. Также там есть элементы керамики, набор, характерный для кобанцев, при этом сам ритуал немного изменен, что нехарактерно для кобанской культуры. Ритуальное действо с разведением огня — редкий обряд.

Всего археологи нашли около 30 погребений: кобанцы традиционно клали тела на бок с подогнутыми коленями — поза эмбриона считалась вариантом перерождения. При этом умершему клали те же вещи, которые нужны были ему при жизни. Кроме того, в погребениях часто находят бронзовые изделия, керамические кувшины, пряслица [грузик для утяжеления веретена и крепления пряжи на нем — Юга.ру], украшения.

Грушевское городище, к которому относится могильник, находится на окраине Ставрополя. Предполагается, что после работы археологов по этой территории пройдет часть строящегося проспекта.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в зоне реконструкции трассы в Ингушетии нашли крупный некрополь с останками без кистей.

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