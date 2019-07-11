В Ставрополе археологи нашли древнее погребение со следами кремации
На окраине Ставрополя археологи нашли погребение во время раскопок могильника древнего Грушевского городища
Захоронение относится к поселению кобанской культуры VII-III веков до н.э., для которой нехарактерно сожжение умерших, сообщил 10 июля ТАСС археолог Владимир Руденко.
Читайте также:
По его словам, в обнаруженном погребении есть частичная кремация: обожжены кости и часть стены. Также там есть элементы керамики, набор, характерный для кобанцев, при этом сам ритуал немного изменен, что нехарактерно для кобанской культуры. Ритуальное действо с разведением огня — редкий обряд.
Всего археологи нашли около 30 погребений: кобанцы традиционно клали тела на бок с подогнутыми коленями — поза эмбриона считалась вариантом перерождения. При этом умершему клали те же вещи, которые нужны были ему при жизни. Кроме того, в погребениях часто находят бронзовые изделия, керамические кувшины, пряслица [грузик для утяжеления веретена и крепления пряжи на нем — Юга.ру], украшения.
Грушевское городище, к которому относится могильник, находится на окраине Ставрополя. Предполагается, что после работы археологов по этой территории пройдет часть строящегося проспекта.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в зоне реконструкции трассы в Ингушетии нашли крупный некрополь с останками без кистей.
Строители Крымского моста заявили о задержке зарплат
В руководстве фирмы-субподрядчика оказались банкроты
Интервью с организатором выставки «Помни о нас» в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.