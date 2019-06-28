Глава Адыгеи поручил ведомствам республики наладить взаимодействие с куратором региона

На заседании кабинета министров Адыгеи Мурат Кумпилов заявил о необходимости актуализировать стратегию развития региона, а также выявить и точки роста, и проблемные вопросы в аграрном секторе и смежных отраслях.

«Институт кураторства — это серьезный инструмент модерации при реализации поставленных руководством страны задач по динамичному развитию субъектов РФ. Личное участие министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева дает нам возможность снять многие ограничения, препятствующие социально-экономическому росту республики. Необходимо приложить максимум усилий для налаживания эффективной совместной работы», — отметил глава республики.

Как сообщали Юга.ру, Адыгея вошла в десятку регионов России со слабой экономикой, которым назначили кураторов из числа федеральных чиновников. Республику будет курировать министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Мурат Кумпилов назвал решение о назначении Патрушева куратором Адыгеи новым стартапом для всего региона.