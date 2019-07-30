Полиция завела дела на двух сотрудников Краснодарского крайсуда, пытавшихся помешать адвокату Аванесяну провести пикет
Полиция 30 июля сообщила, что провела служебную проверку в отношении сотрудников Краснодарского краевого суда, которые пытались помешать одиночному пикету адвоката Алексея Аванесяна
Полиция начала проверку после того, как двое мужчин 27 июня вышли с плакатами, на которых было написано «Свободу невиновным» и «Нет страже». Они пытались помешать адвокату Алексею Аванесяну, который проводил перед зданием Краснодарского краевого суда одиночный пикет против практики заключения в СИЗО. Позже появилась информация, что провокаторы работают в краевом суде. Краснодарский краевой суд 30 июля подтвердил это.
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Начальник управления МВД России по Краснодару Дмитрий Остапенко 30 июля сообщил порталу Юга.ру, что полиция провела служебную проверку, по итогам которой возбудила дело об административном правонарушении. В сообщении Остапенко говорится, что по окончании производства по делу примут объективное решение в соответствии с законодательством.
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