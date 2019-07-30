Полиция завела дела на двух сотрудников Краснодарского крайсуда, пытавшихся помешать адвокату Аванесяну провести пикет

Полиция начала проверку после того, как двое мужчин 27 июня вышли с плакатами, на которых было написано «Свободу невиновным» и «Нет страже». Они пытались помешать адвокату Алексею Аванесяну, который проводил перед зданием Краснодарского краевого суда одиночный пикет против практики заключения в СИЗО. Позже появилась информация, что провокаторы работают в краевом суде. Краснодарский краевой суд 30 июля подтвердил это.