Полиция Краснодара начала проверку в отношении сотрудников суда, вышедших на пикет вместе с адвокатом Аванесяном
Полиция начала проверку в отношении двух человек, которые 27 июня пытались присоединиться к одиночному пикету адвоката Алексея Аванесяна в Краснодаре
Аванесян 27 июня провел перед зданием Краснодарского краевого суда одиночный пикет против практики заключения в СИЗО. Он решил провести акцию в день, когда судьям региона представят нового председателя крайсуда Алексея Шипилова. Юристу пытались помешать двое мужчин с плакатами, на которых было написано «Свободу невиновным» и «Нет страже». Выяснилось, что они работают в кабинете уголовной канцелярии краевого суда.
Читайте также:
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что по ст. 5.38. КоАП РФ (Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании) предусмотрена ответственность за воспрепятствование организации или проведению пикета. При этом по закону не предусмотрены правонарушения, в том числе провокационные действия, связанные с проведением публичных мероприятий.
«В действиях граждан, подошедших к пикетирующему, признаков правонарушений, предусмотренных статьей 5.38 КоАП РФ, не усматривается», — пояснили в пресс-слвужбе краевого ГУ МВД.
Там уточнили, что в отношении этих двух человек начали проверку в связи с тем, что они стояли близко друг к другу. По краевому закону, минимальное допустимое расстояние между людьми на одиночных пикетах — 50 метров.
«Подошедшие к пикетирующему граждане имели при себе средства наглядной агитации и находились на незначительном расстоянии друг от друга. В связи с чем их действия можно рассматривать как пикетирование группой лиц, несогласованное с органами местного самоуправления в установленном порядке», — говорится в сообщении полиции.
Вакцины от бешенства нет в медучреждениях Краснодара
Это обнаружила девушка, на которую напала стая собак
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.