Полиция Краснодара начала проверку в отношении сотрудников суда, вышедших на пикет вместе с адвокатом Аванесяном

Полиция начала проверку в отношении двух человек, которые 27 июня пытались присоединиться к одиночному пикету адвоката Алексея Аванесяна в Краснодаре

Аванесян 27 июня провел перед зданием Краснодарского краевого суда одиночный пикет против практики заключения в СИЗО. Он решил провести акцию в день, когда судьям региона представят нового председателя крайсуда Алексея Шипилова. Юристу пытались помешать двое мужчин с плакатами, на которых было написано «Свободу невиновным» и «Нет страже». Выяснилось, что они работают в кабинете уголовной канцелярии краевого суда.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что по ст. 5.38. КоАП РФ (Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании) предусмотрена ответственность за воспрепятствование организации или проведению пикета. При этом по закону не предусмотрены правонарушения, в том числе провокационные действия, связанные с проведением публичных мероприятий.

«В действиях граждан, подошедших к пикетирующему, признаков правонарушений, предусмотренных статьей 5.38 КоАП РФ, не усматривается», — пояснили в пресс-слвужбе краевого ГУ МВД.

Там уточнили, что в отношении этих двух человек начали проверку в связи с тем, что они стояли близко друг к другу. По краевому закону, минимальное допустимое расстояние между людьми на одиночных пикетах — 50 метров.

«Подошедшие к пикетирующему граждане имели при себе средства наглядной агитации и находились на незначительном расстоянии друг от друга. В связи с чем их действия можно рассматривать как пикетирование группой лиц, несогласованное с органами местного самоуправления в установленном порядке», — говорится в сообщении полиции.