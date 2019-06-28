Провокаторами, которые пытались помешать краснодарскому адвокату провести пикет, оказались сотрудники крайсуда

Краснодарский адвокат Алексей Аванесян 28 июня сообщил, что нашел двух человек, которые пытались помешать ему провести одиночный пикет

Аванесян 27 июня провел перед зданием Краснодарского краевого суда одиночный пикет против практики заключения в СИЗО. Он решил провести акцию в день, когда судьям региона представят нового председателя крайсуда Алексея Шипилова. Юристу пытались помешать двое мужчин. Они вышли с плакатами, на которых от руки было написано «Свободу невиновным» и «Нет страже», и пытались стать рядом с Аванесяном.

«27 июня впервые в истории современной России два действующих секретаря суда вышли в свое рабочее время в одиночные пикеты с плакатами с целью привлечь внимание к проблеме с необоснованными арестами и обвинительными приговорами. Встали не страшась осуждения коллег, прямо напротив своего же суда. Они каждый день в своей работе сталкиваются с этим и не смогли больше держать это в себе. Пикеты этих смельчаков были специально приурочены ко дню вступления в должность нового председателя суда, правда, не согласованы. Органы правопорядка не стали составлять в отношении Сергея Дубины и Алексея Мелиоранского административные протоколы, что может косвенно свидетельствовать о том, что и полиция разделяет требования митинговавших», — написал Аванесян в своем фейсбуке.

В соцсетях нашли одного из мужчин — Сергея Дубину. «Юг. МБХ медиа» написали в своем фейсбуке, что на личной странице Дубины во «ВКонтакте» указано, что ему 28 лет, место работы — Краснодарский краевой суд. Адвокат Михаил Беньяш опубликовал скриншоты со страницы мужчины на сайте «Знакомства. Mail.ru» и отметил, что второго мужчину тоже мог видеть в суде.