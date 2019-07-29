«Застрелите меня, я три дня не ел». Появилось видео задержания обвиняемого в убийстве, сбежавшего из-под конвоя в Армавире

В сети появилось видео задержания мужчины, обвиняемого в убийстве, который 24 июля сбежал из-под конвоя в Армавире

Обвиняемый в убийстве брата в Сочи Антон Санников 24 июля сбежал во время конвоирования на ж/д станции в Армавире. Прокуратура провела проверку и установила, что побег стал возможен из-за ненадлежащей охраны обвиняемого сотрудниками караула. УФСИН 27 июля пообещало вознаграждение за помощь в поиске сбежавшего.

28 июля Санникова нашли в 10 км от Армавира, видео задержания появилось в сети в тот же день.

На кадрах обвиняемый в убийстве просит застрелить его и говорит, что не ел три дня и не убивал никаких полицейских.