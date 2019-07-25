Сбежавшего из-под конвоя в Армавире обвиняют в убийстве брата в Сочи

В следственном комитете 25 июля рассказали, в каком преступлении обвиняют уроженца Якутии, сбежавшего во время конвоирования в Армавире

УФСИН 25 июля сообщило, что из-под конвоя в Армавире сбежал арестованный 38-летний Антон Санников, которого обвиняют в тяжком преступлении. Его объявили в розыск. В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому края 25 июля рассказали, что мужчина проходит по делу об убийстве его 48-летнего брата. Следствие установило, что родственники долгое время конфликтовали. В октябре прошлого года младший брат приехал из Москвы в гости к старшему в Сочи. Вместе они стали заниматься торговлей горюче-смазочными материалами. В это же время приезжий познакомился с двумя 28-летними мужчинами, которые помогали его родственнику и жили у него. Он рассказал им, что хочет убить своего старшего брата, и те согласились присоединиться.

Злоумышленники совершили убийство 13 декабря. В хозпостройке недалеко от дома один из них начал душить сочинца, а его брат ударил родственника молотком по голове. Затем тело отвезли в лес на машине убитого. Там младший брат отрезал старшему голову, чтобы его было сложнее опознать. После этого тело закопали. Брат погибшего уничтожил документы и мобильные телефоны родственника. Машину спрятали в овраге на Сухумском шоссе. Также преступники похитили у погибшего 50 тыс. рублей и разделили их между собой. 18 июля родственники сочинца обратились в полицию в связи с его исчезновением. Возбудили уголовное дело. Мужчину искали несколько дней. Позже правоохранители обнаружили его автомобиль, скрытый под ветками.