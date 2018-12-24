В Сочи нашли обезглавленного мужчину, который пропал несколько дней назад

В Сочи обнаружили тело пропавшего мужчины, чью машину нашли в овраге несколько дней назад

По версии следствия, 38-летний житель Москвы приехал в Сочи к своему старшему 45-летнему брату в гости, при этом они долгое время конфликтовали.

Родственники начали вместе торговать горюче-смазочными материалами и познакомились с двумя 28-летними молодыми людьми, которые помогали по бизнесу.

Младший брат предложил двоим знакомым убить своего старшего родственника, на что они согласились. Мужчины спланировали убийство и распределили роли.

Когда старший брат приехал домой 13 декабря, злоумышленники завели его в хозяйственную пристройку. Там один из мужчин начал его душить, а младший брат ударил его молотком по голове, после чего остальные продолжили его душить.

После убийства тело положили в машину и вывезли в лес. Там младший брат отрезал старшему голову, чтобы его было сложнее опознать. Тело и голову закопали в Мацестинском лесопарке недалеко друг от друга.

Машину погибшего злоумышленники оствили на Сухумском шоссе и присыпали ветками.

Подозреваемых задержали и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Мужчин заключили под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.