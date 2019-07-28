Юрий Семин назвал стадион ФК «Краснодар» лучшим в Европе

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Юрий Семин назвал краснодарский стадион лучшим в Европе.

В беседе с корреспондентом «Матча» перед игрой с ЦСКА тренер московского «Локомотива» отметил ошибку в выборе организаторами стадионов для Чемпионата мира 2018 года. По его мнению, игры турнира должны были проходить на стадионе ФК «Краснодар».