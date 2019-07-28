Юрий Семин назвал стадион ФК «Краснодар» лучшим в Европе

Краснодарский край

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Тренер «Локомотива» поставил краснодарский стадион на первое место среди европейских

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Юрий Семин назвал краснодарский стадион лучшим в Европе.

В беседе с корреспондентом «Матча» перед игрой с ЦСКА тренер московского «Локомотива» отметил ошибку в выборе организаторами стадионов для Чемпионата мира 2018 года. По его мнению, игры турнира должны были проходить на стадионе ФК «Краснодар».

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Сравнить стадион Галицкого, по мнению Семина, на данный момент, можно лишь с новым стадионом мадридского «Атлетико».

Напомним, футбольный клуб «Краснодар» одержал вторую победу в текущем сезоне. В третьем туре были повержены соседи из Сочи. Южное дерби закончилось со счетом 3:0 в пользу краснодарцев. Голами отметились Сулейманов и дважды — Игнатьев.

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