ФК «Сочи» проиграл «Спартаку» в дебютном матче РПЛ
«Спартак» 13 июля стартовал в сезоне-2019/20 чемпионата России по футболу с победы над «Сочи»
Матч 1-го тура Российской премьер-лиги прошел в Москве и завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 93-й минуте забил защитник красно-белых Самуэль Жиго.
Игра собрала на трибунах «Открытие Арены» 29 тыс. 892 болельщика.
В следующем матче «Спартак» 20 июля на выезде сыграет с «Ростовом», на следующий день «Сочи» на своем поле примет питерский «Зенит», пишет RT.
В 3-м туре «леопарды» в южном дерби 27 июля на выезде встретятся с «Краснодаром». Билеты на матч уже поступили в продажу.
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