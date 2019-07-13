ФК «Сочи» проиграл «Спартаку» в дебютном матче РПЛ

«Спартак» 13 июля стартовал в сезоне-2019/20 чемпионата России по футболу с победы над «Сочи»

Матч 1-го тура Российской премьер-лиги прошел в Москве и завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 93-й минуте забил защитник красно-белых Самуэль Жиго.

В следующем матче «Спартак» 20 июля на выезде сыграет с «Ростовом», на следующий день «Сочи» на своем поле примет питерский «Зенит», пишет RT.

В 3-м туре «леопарды» в южном дерби 27 июля на выезде встретятся с «Краснодаром». Билеты на матч уже поступили в продажу.