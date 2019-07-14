«Краснодар» в первом матче сезона уступил грозненскому «Ахмату»

Краснодарский край, Чечня

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Футбольный клуб «Краснодар» 14 июля на гостевом поле проиграл «Ахмату» из Грозного

Встреча состоялась в рамках первого тура Российской премьер-лиги на «Ахмат-Арене».

Единственный гол забили хозяева на 28-й минуте матча. Отличился полузащитник Бернард Бериша. После второго тайма к основному времени судья добавил еще шесть минут, однако счет не изменился. Итог игры — 1:0.

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Во втором туре чемпионата России «быки» на выезде встретятся с «Уфой» 20 июля. Первая домашняя игра «Краснодара» в этом сезоне пройдет 27 июля. Ее черно-зеленые проведут с «Сочи».

Как сообщали Юга.ру, футбольный клуб «Ростов» 13 июля обыграл «Оренбург» в первом матче сезона. 

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