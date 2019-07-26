В Приэльбрусье вертолет эвакуировал туриста из Ярославской области, которому стало плохо с сердцем

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии 25 июля спасатели эвакуировали мужчину, которому стало плохо в горах

Днем в МЧС сообщили, что 62-летний турист из Рыбинска Ярославской области почувствовал себя плохо на горе Тютю-су на высоте 2600 метров.

Для эвакуации пострадавшего направили вертолет. В поисково-спасательных работах задействовали 15 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники.