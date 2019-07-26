В Приэльбрусье вертолет эвакуировал туриста из Ярославской области, которому стало плохо с сердцем
В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии 25 июля спасатели эвакуировали мужчину, которому стало плохо в горах
Днем в МЧС сообщили, что 62-летний турист из Рыбинска Ярославской области почувствовал себя плохо на горе Тютю-су на высоте 2600 метров.
Для эвакуации пострадавшего направили вертолет. В поисково-спасательных работах задействовали 15 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники.
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В 17:20 спасатели спустили туриста с признаками сердечной недостаточности на поляну Азау и передали медикам, которые госпитализировали его в Эльбусскую районную больницу, сррбщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Как сообщали Юга.ру, 25 июня спасатели на вертолете эвакуировали туриста из Ростова, который сломал ногу при спуске с ледника горы Фишт.
30 июня на Эльбрусе потерялась группа туристов, один из которых погиб при спуске со спасателями.
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