На Эльбрусе в ущелье пропал турист

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарии 17 июня на горе Эльбрус пропал 41-летний мужчина

Спасателям сообщили о пропаже туриста в 6:20. Мужчина потерялся в ущелье Тютюсу.

По предварительной информации, пропавший — 41-летний житель Тырныауза. Сейчас его на машине ищут пять спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Как сообщали Юга.ру, в начале июня в горах Сочи пропала 78-летняя женщина.

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