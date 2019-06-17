На Эльбрусе в ущелье пропал турист
В Кабардино-Балкарии 17 июня на горе Эльбрус пропал 41-летний мужчина
Спасателям сообщили о пропаже туриста в 6:20. Мужчина потерялся в ущелье Тютюсу.
По предварительной информации, пропавший — 41-летний житель Тырныауза. Сейчас его на машине ищут пять спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
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