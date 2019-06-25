Турист из Ростова сломал ногу при спуске с ледника горы Фишт

Краснодарский край

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Спасатели и летчики МЧС 25 июня эвакуировали с приюта «Фишт» травмированного туриста из Ростова-на-Дону

Вечером 24 июня в спасательный отряд поступило сообщение о том, что в районе горы Фишт при спуске с гребня Большого Фиштинского ледника 30-летний мужчина получил закрытый перелом обеих костей голени. Ему требовалась эвакуация в медицинское учреждение.

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Утром 25 июня спасатели и летчики МЧС на носилках транспортировали пострадавшего с приюта «Фишт» на борт вертолета Ми-8. Там врач оказала мужчине доврачебную помощь. Уже в Сочи туриста передали врачам скорой помощи, которые ожидали его на базе спасотряда.

Установлено, что ростовчанин отравился в поход с плато Лаго-Наки в составе зарегистрированной туристической группы, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года житель Адыгеи упал в ледниковую трещину при восхождении на Фишт.

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