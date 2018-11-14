Нурмагомедов в конце ноября представит свою автобиографию

Дагестанский спортсмен Хабиб Нурмагомедов объявил о том, что закончил работу над своей автобиографией

Книга будет называется «KhabibTime», Нурмагомедов представит ее на бизнес-форуме «Synergy Global Forum», который состоится 26 ноября 2018 года. Об этом боец рассказал в своем инстаграме.

По словам Нурмагомедова, он работал над автобиографией два года, когда еще не был уверен, что станет чемпионом UFC.

«Тогда многие говорили: зачем так рано книгу писать, для начало хоть стань чемпионом и т д в общем критиков хватало, и признаюсь это было рискованно, но на данный момент, это книга имеет место БЫТЬ, так скажем», — сказано в публикации.

Хабиб Нурмагомедов — дагестанский боец смешанных единоборств, чемпион UFC. В его спортивной карьере 27 побед и ни одного проигрыша.

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