Нурмагомедов в конце ноября представит свою автобиографию

Дорогие мои подписчики. Очень рад объявить о том, что моя автобиография “KhabibTime” готова и подписана в печать. Мы работали над книгой 2 года. И когда мы начинали писать книгу с @z_kurbanov мы не были уверены что через 2 года я буду бойцом уже выигравшим титул чемпиона #ufc и защитившим его в самом большом бою в истории #мма на #ufc229 Тогда многие говорили: зачем так рано книгу писать, для начало хоть стань чемпионом и т д в общем критиков хватало, и признаюсь это было рискованно, но на данный момент, это книга имеет место БЫТЬ, так скажем. С небольшим волнением жду, когда смогу держать её в руках, а презентация книги состоится на бизнес-форуме #SynergyGlobalForum2018 в Москве уже 26 ноября. До встречи в «Олимпийском». #KhabibTime