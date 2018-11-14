Нурмагомедов в конце ноября представит свою автобиографию
Дагестанский спортсмен Хабиб Нурмагомедов объявил о том, что закончил работу над своей автобиографией
Книга будет называется «KhabibTime», Нурмагомедов представит ее на бизнес-форуме «Synergy Global Forum», который состоится 26 ноября 2018 года. Об этом боец рассказал в своем инстаграме.
По словам Нурмагомедова, он работал над автобиографией два года, когда еще не был уверен, что станет чемпионом UFC.
«Тогда многие говорили: зачем так рано книгу писать, для начало хоть стань чемпионом и т д в общем критиков хватало, и признаюсь это было рискованно, но на данный момент, это книга имеет место БЫТЬ, так скажем», — сказано в публикации.
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Дорогие мои подписчики. Очень рад объявить о том, что моя автобиография “KhabibTime” готова и подписана в печать. Мы работали над книгой 2 года. И когда мы начинали писать книгу с @z_kurbanov мы не были уверены что через 2 года я буду бойцом уже выигравшим титул чемпиона #ufc и защитившим его в самом большом бою в истории #мма на #ufc229 Тогда многие говорили: зачем так рано книгу писать, для начало хоть стань чемпионом и т д в общем критиков хватало, и признаюсь это было рискованно, но на данный момент, это книга имеет место БЫТЬ, так скажем. С небольшим волнением жду, когда смогу держать её в руках, а презентация книги состоится на бизнес-форуме #SynergyGlobalForum2018 в Москве уже 26 ноября. До встречи в «Олимпийском». #KhabibTime
Хабиб Нурмагомедов — дагестанский боец смешанных единоборств, чемпион UFC. В его спортивной карьере 27 побед и ни одного проигрыша.
Как писали Юга.ру, 7 октября одержал победу над ирландским спортсменом Конором МакГрегором, успешно защитив свой чемпионский титул UFC в легком весе.
Накануне менеджер Хабиба сообщил, что боец посетил Нигерию в рамках благотворительного проекта, помогающего детям и людям, нуждающимся в медицинской помощи.
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