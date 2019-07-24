Более 150 обезьян из Вьетнама усыпили на Кубани после нелегальных опытов
В Краснодарском крае с 2017 по 2019 год после нелегальных опытов усыпили более 150 яванских макак, привезенных из Вьетнама
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Южная оперативная таможня выявила незаконный ввоз в Россию экзотических животных. По данным ведомства, за два года российская компания задекларировала ввоз пяти партий яванских макак. На Кубань через Сочинскую таможню авиарейсами доставили 300 особей стоимостью более 8,5 млн рублей. В документах было указано, что животные предназначены для зоопарков или цирков, компания предоставила необходимые ветеринарные сертификаты и разрешения Россельхознадзора и СИТЕС [Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения — Юга.ру].
Однако обезьяны попали в местный научно-исследовательский институт, где над ними ставили медицинские опыты. Документации на такую деятельность у НИИ не было. Кроме того, не были соблюдены особые условия транспортировки приматов.
Для опытов использовали 151 обезьяну, после исследований им сделали эвтаназию. Оставшихся в живых макак планируют отправить в зоопарки Южного федерального округа и других регионов России.
На директора компании-импортера завели уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов), сообщили 24 июля порталу Юга.ру в пресс-службе Южной оперативной таможни.
Как писали Юга.ру, в Ростове ветеринар центра безнадзорных животных убила более 70 собак. В 2017 году врач в течение нескольких месяцев вводила животным высокоопасное вещество «Адилин», которое законом запрещено к использованию, так как вызывает мучительную смерть в виде удушья без потери сознания.
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Люди с ограниченными возможностями тоже смогут участвовать
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