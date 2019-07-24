В Адыгее нашли разрушенными ранее неизвестные дольмены

В Майкопском районе Адыгеи 23 июля обнаружили фрагменты нескольких дольменов, которые не значатся в реестре объектов культурного наследия региона

Новые дольмены нашли в поселке Каменномостском волонтеры из Анапы, которые в рамках общественного движения «Сохраним корни» участвуют в создании парка археологической культуры.

Координатор движения, председатель Адыгейского регионального отделения Русского географического общества Игорь Огай рассказал порталу Юга.ру, что обнаруженные фрагменты находятся недалеко от изучаемых объектов Кожжохской группы дольменов у въезда в Каменномостский. «Находка очень интересная. Дольмены хоть и разрушены, но среди фрагментов выявлены две хорошо сохранившиеся портальные плиты. Поэтому там, скорее всего, находилось несколько дольменов, которые ранее не были установлены», — рассказал Игорь Огай.

Информацию о новых дольменах передали в управление по охране и использованию объектов культурного наследия Адыгеи. На 24 июля запланирован выезд специалистов для обследования и изучения артефактов.