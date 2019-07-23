На Кубани сотрудник Росгвардии получил год колонии за обман граждан при выдаче лицензии на оружие

В Усть-Лабинском районе суд вынес приговор начальнику отделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Сергею Помигуеву, которого признали виновным в мошенничестве

В апреле 2018 года в отделение лицензионно-разрешительной работы обратились мужчины, которые хотели получить разрешение на оружие ограниченного поражения. Начальник отделения управления Росгвардии Сергей Помигуев обманул граждан и сказал, что для получения лицензии им нужен акт проверки знаний правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков обращения с ним. За подготовку таких документов мужчины должны были передать Помигуеву 12 тыс. рублей. В итоге он получил деньги и потратил их.

На Помигуева завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения). Оперативное сопровождение по делу вели сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Читайте также: Росгвардия попросила сделать закрытой информацию о своих госзакупках

Суд приговорил росгвардейца к одному году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Мужчине также выписали штраф в 15 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.