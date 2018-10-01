На Кубани сотрудник Росгвардии требовал деньги у мужчины за получение лицензии на оружие

В Усть-Лабинском районе начальника отделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии подозревают в мошенничестве

По данным следствия, в апреле в отделение лицензионно-разрешительной работы обратился гражданин, который хотел получить лицензию на оружие ограниченного поражения. Начальник управления Росгвардии сказал, что для этого нужно иметь акт проверки знаний безопасного обращения с оружием. За подготовку акта он потребовал 3 тыс. рублей. Мужчина заплатил деньги.