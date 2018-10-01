На Кубани сотрудник Росгвардии требовал деньги у мужчины за получение лицензии на оружие
В Усть-Лабинском районе начальника отделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии подозревают в мошенничестве
По данным следствия, в апреле в отделение лицензионно-разрешительной работы обратился гражданин, который хотел получить лицензию на оружие ограниченного поражения. Начальник управления Росгвардии сказал, что для этого нужно иметь акт проверки знаний безопасного обращения с оружием. За подготовку акта он потребовал 3 тыс. рублей. Мужчина заплатил деньги.
В отношении начальника отделения лицензионно-разрешительной работы по Усть-Лабинскому, Тбилисскому и Кореновскому районам ГУ Росгвардии по краю возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения). Материалы для дела поступили из УФСБ по Краснодарскому краю.
Подозреваемого отстранили от должности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает 1 октября пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.