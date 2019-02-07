В Ростове экс-подполковник Росгвардии получил 3 года колонии за мошенничество с командировочными
Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд в феврале вынес приговор бывшему офицеру Росгвардии за мошенничество
Суд установил, что с января 2014 года по январь 2016-го в Ростове начальник штаба — заместитель командира одной из воинских частей Федеральной службы войск национальной гвардии вместе с двумя старшими прапорщиками подавал в бухгалтерию воинской части фиктивные документы для оплаты командировочных расходов.
В результате они незаконно получили более 2,7 млн рублей, сообщила 6 февраля пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
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Бывшего офицера признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой). Его приговорили к трем годам колонии общего режима, назначили штраф 200 тыс. рублей и лишили воинского звания «подполковник».
Прапорщиков также осудили по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой.
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