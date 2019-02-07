В Ростове экс-подполковник Росгвардии получил 3 года колонии за мошенничество с командировочными

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд в феврале вынес приговор бывшему офицеру Росгвардии за мошенничество

Суд установил, что с января 2014 года по январь 2016-го в Ростове начальник штаба — заместитель командира одной из воинских частей Федеральной службы войск национальной гвардии вместе с двумя старшими прапорщиками подавал в бухгалтерию воинской части фиктивные документы для оплаты командировочных расходов.

В результате они незаконно получили более 2,7 млн рублей, сообщила 6 февраля пресс-служба Генпрокуратуры РФ.