Росгвардия попросила сделать информацию о своих госзакупках закрытой

Согласно законодательству, определять поставщиков в закрытом режиме могут органы власти, работа которых связана с обеспечением безопасности государства. Сейчас это Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки.

Комментируя эту инициативу, официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что из-за специфики работы Росгвардии не вся информация должна носить публичный характер. Он напомнил, что ведомство обеспечивает общественную безопасность, в том числе борется с терроризмом.

В тексте уведомления Росгвардии говорится, что службу необходимо также включить в этот перечень «в целях унификации подхода к осуществлению закупок федеральными органами исполнительной власти в рамках государственного оборонного заказа».

Напомним, в прошлом году из-за закупок Росгвардии возник скандал, в который вмешался глава ведомства Владимир Золотов. Как писали Юга.ру, летом 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального представил расследование, в котором говорилось, что Росгвардия закупает продукты по ценам в два-три раза выше рыночных. При этом стоимость стала выше с 2017 года — с момента, когда единственным поставщиком стал мясокомбинат «Дружба народов», которым владеет бывший подчиненный Золотова.

Золотов, комментируя расследование, вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него сочную отбивную. Он предостерег оппозиционера от того, чтобы тот брался за изучение вопросов питания личного состава Росгвардии, так как это не его тема.

В декабре главная военная прокуратура России и ФАС сообщили, что начали проверку данных от ФСБ, согласно которым Росгвардия закупала продукты у «Дружбы народов» по завышенным ценам. ФАС возбудила дело о завышении цен. Тогда в ведомстве отказались от комментариев, так как обращение от ФСБ поступило под грифом «для служебного пользования».

В свою очередь мясокомбинат из расследования ФБК подал на Навального в суд о защите деловой репутации и добился решения об удалении расследования.

Кроме того, в январе 2019 года СКР завел уголовное дело из-за поставки «Дружбой народов» 30 тонн гнилого картофеля для Росгвардии в Чечне.