DANYCOM.Mobile представил дополнительные услуги для всех своих тарифов

Речь идет о тарифных планах «Кислород 0518», «Кислород», «Азот», «Неон», «Кислород 0» и «Неон 0». Каждый абонент сможет дополнительно приобрести пакет интернет-трафика, минут или СМС-сообщений с учетом личных предпочтений, рассказали 19 июля в пресс-службе DANYCOM.

«Пакет 1 Гб» стоит 70 рублей. В него включен входящий и исходящий интернет-трафик объемом 1024 Мб. Цена «Пакета 5 Гб» — 200 рублей, входящий и исходящий интернет-трафик составляет 5120 Мб. «Пакет 100 минут» можно купить за 130 рублей и получить исходящие вызовы по тем же направлениям, что и вызовы в основном пакете тарифного плана абонента. «Пакет 50 СМС» стоимостью 10 рублей включает исходящие сообщения на все федеральные номера по тем же направлениям, что и СМС в основном пакете тарифного плана. Все дополнительные пакеты действуют по России, за исключением Крыма и Севастополя.