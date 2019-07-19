DANYCOM.Mobile представил дополнительные услуги для всех своих тарифов
Федеральный мобильный оператор DANYCOM.Mobile в июле дополнил тарифы новыми опциями
Речь идет о тарифных планах «Кислород 0518», «Кислород», «Азот», «Неон», «Кислород 0» и «Неон 0». Каждый абонент сможет дополнительно приобрести пакет интернет-трафика, минут или СМС-сообщений с учетом личных предпочтений, рассказали 19 июля в пресс-службе DANYCOM.
«Пакет 1 Гб» стоит 70 рублей. В него включен входящий и исходящий интернет-трафик объемом 1024 Мб. Цена «Пакета 5 Гб» — 200 рублей, входящий и исходящий интернет-трафик составляет 5120 Мб. «Пакет 100 минут» можно купить за 130 рублей и получить исходящие вызовы по тем же направлениям, что и вызовы в основном пакете тарифного плана абонента. «Пакет 50 СМС» стоимостью 10 рублей включает исходящие сообщения на все федеральные номера по тем же направлениям, что и СМС в основном пакете тарифного плана. Все дополнительные пакеты действуют по России, за исключением Крыма и Севастополя.
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«Наши абоненты, активно пользующиеся услугами связи, не раз предлагали запустить дополнительные пакеты трафика для звонков, интернета и СМС. Ранее мы уже ввели аналогичное предложение для тарифа "Бесплатный", теперь пришла очередь остальных тарифных планов», — прокомментировал директор по развитию и управлению продуктами группы компаний DANYCOM Петр Кушиков.
Клиенты оператора могут подключить специальные опции в личном кабинете DANYCOM.Mobile, обратиться в официальный чат компании или справочную службу.
Как сообщали Юга.ру, в мае DANYCOM.Mobile отменил авансовый платеж на тарифе «Бесплатный».
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