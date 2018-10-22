7 причин подключиться к новому мобильному оператору DANYCOM
В начале сентября на рынке Краснодара и Республики Адыгея заработал новый федеральный мобильный оператор DANYCOM.
Новые мобильные операторы все чаще появляются на рынке сотовой связи: одни пытаются удивить сервисом, другие — качеством услуг, третьи — низкими ценами.
DANYCOM начал работать в тестовом режиме в декабре 2017 года. Сейчас мобильная связь доступна по всей стране. Продажи тарифов ежемесячно стартуют в нескольких регионах. К концу года их будет 43, а в 2019-м — уже 69. Оператор ежедневно работает над тем, чтобы делать тарифы максимально удобными и выгодными для абонентов.
Юга.ру рассказывают, в каких случаях вам подходит именно DANYCOM.
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Поездки по России — часть вашей жизни
Если вы вдруг решились отправиться путешествовать по Золотому кольцу, вам срочно нужно на курсы повышения квалификации в столице или вы просто часто находитесь в командировках, не переживайте о лишних расходах на мобильную связь. У DANYCOM вообще нет роуминга (кроме Республики Крым и Севастополя). «Одна страна — одна цена» — это принцип, которого безукоризненно придерживается оператор.
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Вы недавно переехали или живете на два региона
У DANYCOM нет ограничений в использовании роуминга и межгорода. Он в принципе отсутствует у оператора даже на тарифах с небольшими пакетами. Не нужно менять или приобретать новую сим-карту только потому, что недавно вы переехали. Оператор стирает границы между регионами — можно свободно общаться с друзьями, коллегами или родственниками.
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Не любите, когда от вас что-то скрывают
DANYCOM, так же как и вы, испытывает неприязнь к скрытым подпискам, поэтому у оператора их просто нет. Гороскоп каждое утро, предложение загрузить новую игру на мобильный, прогноз погоды — все это не будут подключать втайне от вас, только если вы сами не попросите.
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Если тарифы с абонентской платой — не для вас
Первичный платеж посекундного тарифа «Гелий» — 100 рублей. Это аванс, который потом вы потратите на мобильную связь и интернет. Исходящие звонки на номера любых операторов по России составят всего 5 копеек за секунду, а интернет обойдется в 3 рубля за 1 Мб. На этом тарифе все понятно и просто. Нет никаких лишних списаний, даже если какое-то время вы не пользуетесь своей сим-картой.
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Всегда в поиске выгодных предложений
Переключаться между тарифами оператора DANYCOM — быстро, удобно и бесплатно. Делать это можно не чаще одного раза в сутки. Зато вы всегда с легкостью сможете подобрать идеальные для себя услуги связи.
Удобный помощник в управлении функциями — мобильное приложение «Мой DANYCOM». Там можно обменять неиспользованные пакеты, контролировать расходы, заказывать детализацию счета, пополнять баланс и многое другое. Доступно для скачивания в Google Play и AppStore.
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Предпочитаете экономить свое время
Современный тренд — заказ товаров на дом. Это и удобно, и экономит время. Если у вас нет времени купить сим-карту в фирменном салоне, курьерская служба «DANYCOM.Экспресс» доставит ее бесплатно. Продажи уже открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Омске, Краснодаре и Адыгее. В ближайший месяц курьерская служба заработает еще в 12 регионах.
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Любите импровизировать
Для этого у DANYCOM существует сервис «Копи. Меняй. Делись». В нем можно обменять неиспользованные минуты, гигабайты или СМС, подарить их близкому человеку или копить неизрасходованный трафик и тратить его в следующем месяце.
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