7 причин подключиться к новому мобильному оператору DANYCOM

В начале сентября на рынке Краснодара и Республики Адыгея заработал новый федеральный мобильный оператор DANYCOM.

Новые мобильные операторы все чаще появляются на рынке сотовой связи: одни пытаются удивить сервисом, другие — качеством услуг, третьи — низкими ценами.

DANYCOM начал работать в тестовом режиме в декабре 2017 года. Сейчас мобильная связь доступна по всей стране. Продажи тарифов ежемесячно стартуют в нескольких регионах. К концу года их будет 43, а в 2019-м — уже 69. Оператор ежедневно работает над тем, чтобы делать тарифы максимально удобными и выгодными для абонентов.

Юга.ру рассказывают, в каких случаях вам подходит именно DANYCOM.