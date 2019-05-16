DANYCOM.Mobile отменил авансовый платеж на тарифе «Бесплатный»
С 24 мая на тарифе «Бесплатный» оператора DANYCOM.Mobile абонентам не придется платить за услуги связи
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В феврале DANYCOM.Mobile презентовал тариф «Бесплатный», который позволяет общаться без внесения денег на счет. Для активации сим-карты нужно было согласиться на получение до пяти рекламных сообщений в день и пополнить счет на 19 рублей при получении сим-карты. С 24 мая услуги связи по тарифному плану не будут стоить абоненту ничего — первоначальный авансовый платеж составит 0 рублей.
«Отмена авансового платежа позволяет упростить процедуру получения сим-карты. Изначально мы хотели, чтобы у человека была на балансе пусть и небольшая сумма, но важная по окончанию пакета. Сейчас мы понимаем, что это необязательно, поэтому приняли решение предоставить абонентам выбор пополнять счет или не платить совсем», — объяснил директор по стратегическому маркетингу компании Олег Терещук.
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На тарифе «Бесплатный» у абонента есть 1 Гб, 30 минут и 50 СМС без какой-либо оплаты. Когда базовый пакет кончается, абонент может продолжить использовать услуги оператора по цене 3 копейки за секунду звонка на любые номера России, 25 копеек за сообщение и 8 копеек за мегабайт.
Подробная информация о тарифе размещена на сайте оператора. Условия отличаются в Республике Крым и Севастополе, сообщили в пресс-службе оператора.
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