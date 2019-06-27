Оператор DANYCOM.Mobile дополнил тариф «Бесплатный» новыми опциями

В тарифном плане «Бесплатный» от оператора DANYCOM.Mobile в июне появились новые опции

Теперь каждый абонент этого тарифа может дополнительно приобрести пакет интернет-трафика, минут или СМС с учетом своих потребностей.

Абоненты уже сейчас могут воспользоваться специальными предложениями. Для этого необходимо войти в «Личный кабинет» на сайте danycom.ru, затем перейти в раздел «Услуги», подраздел «Дополнительные».

«После запуска тарифного плана "Бесплатный" мы наблюдаем активный спрос на доступные телекоммуникационные услуги среди жителей Российской Федерации. Именно поэтому в компании было принято решение о запуске пакетных предложений. Это позволит клиентам DANYCOM.Mobile пользоваться мобильной связью и дополнительно экономить. Уже в июле 2019 года мы планируем представить новые предложения для остальных тарифных планов нашего оператора», — прокомментировал директор по развитию и управлению продуктами группы компаний DANYCOM Петр Кушиков.

В пресс-службе DANYCOM.Mobile 27 июня рассказали подробности о новых опциях тарифного плана «Бесплатный»:

«Пакет 1Гб» стоимостью 70 рублей действует до окончания расчетного периода. В него включен входящий и исходящий интернет-трафик объемом 1 024 МБ;

«Пакет 5Гб» стоимостью 200 рублей действует до окончания расчетного периода. В него включен входящий и исходящий интернет-трафик объемом 5 120 МБ;

«Пакет 100 минут» стоимостью 130 рублей действует до окончания расчетного периода. В него включены исходящие вызовы на все номера РФ, включая Крым и Севастополь;

«Пакет 50 СМС» стоимостью 10 рублей действует до окончания расчетного периода. В него включены исходящие СМС на все федеральные номера РФ, включая Крым и Севастополь.

Все эти опции действуют на территории России (за исключением Крыма и Севастополя). Трафик, включенный в пакеты, доступен для услуги «Обмен трафика».