На двух платных участках трассы М4 «Дон» на Кубани введут сезонные тарифы

В Краснодарском крае с 15 апреля начнут действовать сезонные тарифы на проезд по двум платным участкам трассы М4 «Дон»

Сезонные тарифы призваны равномерно распределить транспортные потоки в летний период, уточнили в пресс-службе ГК «Автодор». Их также введут на трассах М3 «Украина» и М11 «Москва — Санкт-Петербург».

Для владельцев транспондеров T-pass стоимость проезда по абонементам не изменится на участке М4 «Дон» 1091-1119 в Ростов-на-Дону, а также на других участках в Московской и Тульской областях, а также в Воронеже.

RT 8 апреля сообщил, что «Автодор» заявил о повышении тарифов на платных участках дорог на уровень инфляции за 2018 год. Так, с 15 апреля на трассе М4 «Дон» стоимость проезда для легковушек подорожает на сумму от 5 до 10 рублей в зависимости от участка, для грузовиков — от 10 до 40 рублей.

Обновленную тарифную сетку опубликуют 15 апреля на сайте «Автодора».

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года в Краснодарском крае в тестовом режиме запустили платную дорогу. Тогда было неизвестно, когда с водителей начнут взимать плату.