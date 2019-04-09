На двух платных участках трассы М4 «Дон» на Кубани введут сезонные тарифы
В Краснодарском крае с 15 апреля начнут действовать сезонные тарифы на проезд по двум платным участкам трассы М4 «Дон»
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Сезонная тарификация будет действовать до 13 октября, она коснется легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов.
В Краснодарском крае платными участками М4 «Дон» являются 1119-1195 км и 1195-1319 км.
Сезонные тарифы призваны равномерно распределить транспортные потоки в летний период, уточнили в пресс-службе ГК «Автодор». Их также введут на трассах М3 «Украина» и М11 «Москва — Санкт-Петербург».
Для владельцев транспондеров T-pass стоимость проезда по абонементам не изменится на участке М4 «Дон» 1091-1119 в Ростов-на-Дону, а также на других участках в Московской и Тульской областях, а также в Воронеже.
RT 8 апреля сообщил, что «Автодор» заявил о повышении тарифов на платных участках дорог на уровень инфляции за 2018 год. Так, с 15 апреля на трассе М4 «Дон» стоимость проезда для легковушек подорожает на сумму от 5 до 10 рублей в зависимости от участка, для грузовиков — от 10 до 40 рублей.
Обновленную тарифную сетку опубликуют 15 апреля на сайте «Автодора».
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года в Краснодарском крае в тестовом режиме запустили платную дорогу. Тогда было неизвестно, когда с водителей начнут взимать плату.
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