В Краснодарском крае начали тестировать платный участок дороги

В Павловском районе на 1223-м км трассы М4 «Дон» с 10 декабря ввели режим тестовой эксплуатации пункта взимания платы

Плата за проезд по участку пока не взымается.

Благодаря тестированию водители смогут ознакомиться с системой ПВП, а персонал — отработать необходимые функции, чтобы в будущем не отнимать много времени у автомобилистов.

Водителю нужно остановить машину перед шлагбаумом на ПВП, подождать, пока загорится зеленый свет и поднимется шлагбаум, после чего можно будет продолжить движение, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГК «Автодор».