В Краснодарском крае начали тестировать платный участок дороги

Краснодарский край

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В Павловском районе на 1223-м км трассы М4 «Дон» с 10 декабря ввели режим тестовой эксплуатации пункта взимания платы

Плата за проезд по участку пока не взымается. 

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Благодаря тестированию водители смогут ознакомиться с системой ПВП, а персонал — отработать необходимые функции, чтобы в будущем не отнимать много времени у автомобилистов.

Водителю нужно остановить машину перед шлагбаумом на ПВП, подождать, пока загорится зеленый свет и поднимется шлагбаум, после чего можно будет продолжить движение, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГК «Автодор».

После успешного завершения тестового периода на участке с 1195 по 1319 км трассы М4 «Дон» запустят платный режим. Точная дата и расценки тарифов пока неизвестны. Сейчас на автодороге действуют 11 платных участков от Москвы до Ростовской области. 

Дороги
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