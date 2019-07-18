В Каспийском море утонули двое детей и две женщины

Это произошло на пляже около села Улубий-аул Карабудахкентского района. Две женщины и двое детей пошли купаться в море и пропали. Позже сотрудники МЧС нашли их тела — все четверо утонули, пишет «Интерфакс».

Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Дагестан.