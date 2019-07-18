В Каспийском море утонули двое детей и две женщины
В Дагестане в Каспийском море 17 июля погибли четыре человека
Это произошло на пляже около села Улубий-аул Карабудахкентского района. Две женщины и двое детей пошли купаться в море и пропали. Позже сотрудники МЧС нашли их тела — все четверо утонули, пишет «Интерфакс».
Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Дагестан.
Как писали Юга.ру, в июне на центральном пляже Геленджика утонул пенсионер. В начале июля в аквапарке в Гулькевичах захлебнулся четырехлетний ребенок.
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