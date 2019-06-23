На центральном пляже Геленджика утонул пенсионер

Краснодарский край

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В Геленджике 21 июня в море утонул 64-летний мужчина

На странице «ЧП Краснодар» в инстаграме сообщили, что несчастный случай произошел на центральном пляже курорта. По словам очевидцев, мужчина зашел в море, но ему стало плохо и он начал захлебываться. Отдыхающие вытащили его из воды. Врачи скорой помощи пытались его реанимировать, однако мужчина скончался.

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту происшествия проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщали Юга.ру, в Геленджике на нудистском пляже в ночь с 16 на 17 июня нашли тело 74-летнего мужчины. Он был полураздет.

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