Тренера из Крымска обвинили в гибели подростка в море под Анапой
Следственные органы возбудили уголовное дело против тренера из Крымска после гибели его 17-летнего подопечного в море в станице Благовещенской
Юноша — житель Крымска — утонул 18 июня. В станице он находился на отдыхе в составе группы спортсменов секции пулевой стрельбы МБУ «Центр спортивной подготовки "Крымский"». Старшим в группе был 37-летний тренер. По данным следствия, он разрешил ребятам поплавать в Черном море в необорудованном для купания месте.
«В результате купания в ненадлежащем месте тело 17-летнего подростка было обнаружено без признаков жизни в акватории Черного моря», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
В отношении тренера возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей). Обстоятельства происшествия выясняются.
С начала лета на Кубани зафиксировали ряд утоплений — в Геленджике 6 июня утонул 7-летний ребенок, а 21 июня 64-летний пенсионер; 9 июня в пруду Новокубанска утонул мужчина, а через несколько дней 10-летняя девочка; 15 июня в реке в Тихорецком районе утонул 17-летний парень, а 3 июля в аквапарке Гулькевичей утонул 4-летний мальчик.
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