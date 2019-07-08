Тренера из Крымска обвинили в гибели подростка в море под Анапой

Следственные органы возбудили уголовное дело против тренера из Крымска после гибели его 17-летнего подопечного в море в станице Благовещенской

Юноша — житель Крымска — утонул 18 июня. В станице он находился на отдыхе в составе группы спортсменов секции пулевой стрельбы МБУ «Центр спортивной подготовки "Крымский"». Старшим в группе был 37-летний тренер. По данным следствия, он разрешил ребятам поплавать в Черном море в необорудованном для купания месте.

«В результате купания в ненадлежащем месте тело 17-летнего подростка было обнаружено без признаков жизни в акватории Черного моря», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

В отношении тренера возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей). Обстоятельства происшествия выясняются.