В Краснодаре во рту у парня взорвалась электронная сигарета

Краснодарский край

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В Краснодаре врачи помогли местному жителю, во рту которого при курении взорвалось электронное устройство для курения

Приспособление для курения взорвалось во рту 23-летнего молодого человека в момент затяжки. Скорая помощь доставила его в больницу с травмой верхней челюсти. Врачи обработали пораненную зону и ушили раны, после чего парня выписали.

Медикам удалось сохранить функции челюсти, однако молодому человеку предстоит операция, которая устранит эстетические последствия взрыва, рассказали в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

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Краснодар Медицина Министерство здравоохранения РФ Табак
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