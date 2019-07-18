В Краснодаре во рту у парня взорвалась электронная сигарета
В Краснодаре врачи помогли местному жителю, во рту которого при курении взорвалось электронное устройство для курения
Приспособление для курения взорвалось во рту 23-летнего молодого человека в момент затяжки. Скорая помощь доставила его в больницу с травмой верхней челюсти. Врачи обработали пораненную зону и ушили раны, после чего парня выписали.
Медикам удалось сохранить функции челюсти, однако молодому человеку предстоит операция, которая устранит эстетические последствия взрыва, рассказали в пресс-службе минздрава Краснодарского края.
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