На Кубани врачи спасли девушке единственную руку, пересадив кость из ноги

Кубанские врачи спасли девушке ее единственную руку, которая была повреждена опухолью лучевой кости

В НИИ Краевой клинической больницы № 1 обратилась 22-летняя жительница Тимашевского района с врожденной гипоплазией (недоразвитостью) левой руки. Девушка пожаловалась на боль и воспаление в запястье правой руки. Биопсия выявила редкое заболевание — опухоль лучевой кости сустава.

Девушка рассказала, что впервые почувствовала боль полгода назад, когда была на поздних сроках беременности. Тогда она не обратила на это внимания, потому что у нее были другие приоритеты. Однако именно тогда новообразование начало расти, разрушая костную ткань запястья.

Врачи решили не ампутировать единственную конечность и назначили лечение в два этапа.

Сначала хирурги удалили опухоль вместе с пораженным участком плечевой кости. При этом они сохранили часть артерий, нервов и сухожилий для последующей реконструкции конечности. Через несколько месяцев стало понятно, что метастазов от удаленного новообразования нет. Тогда медики восстановили лучевую кость сустава, взяв трансплантат из малоберцовой кости ноги пациентки.