Более 40 детей отравились в лагере Крыма

В крымской Евпатории 16 июля в детском оздоровительном лагере произошло массовое отравление

Отравление произошло в здравнице «Лучистое». Начальник лагеря Ренат Каюмов рассказал ТАСС , что всего за помощью к медикам обратились около 40 детей. У них была рвота и диарея. Однако, по его словам, ранее претензий не было. В лагерь приехали специалисты Роспотребнадзора и администрации Евпатории. «Лучистое» продолжает работу в штатном режиме.

В администрации Евпатории сообщили, что из лагеря госпитализировали более 30 детей. Из них три человека находятся в реанимации, передает RT.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских службах Крыма сообщает, что в больницы Евпатории доставили 42 ребенка и 4 взрослых. Все отравившиеся находятся в удовлетворительном состоянии.

Всего в здравнице отдыхают около 700 детей.