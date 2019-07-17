Более 40 детей отравились в лагере Крыма

Крым

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В крымской Евпатории 16 июля в детском оздоровительном лагере произошло массовое отравление

Отравление произошло в здравнице «Лучистое». Начальник лагеря Ренат Каюмов рассказал ТАСС, что всего за помощью к медикам обратились около 40 детей. У них была рвота и диарея. Однако, по его словам, ранее претензий не было. В лагерь приехали специалисты Роспотребнадзора и администрации Евпатории. «Лучистое» продолжает работу в штатном режиме.

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В администрации Евпатории сообщили, что из лагеря госпитализировали более 30 детей. Из них три человека находятся в реанимации, передает RT.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских службах Крыма сообщает, что в больницы Евпатории доставили 42 ребенка и 4 взрослых. Все отравившиеся находятся в удовлетворительном состоянии.

Всего в здравнице отдыхают около 700 детей.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2018 года в Дагестане в оздоровительном детском лагере отравились 86 детей. Роспотребнадзор установил, что дети отравились куриными крылышками из Ставрополья.

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