Более 40 детей отравились в лагере Крыма
В крымской Евпатории 16 июля в детском оздоровительном лагере произошло массовое отравление
Отравление произошло в здравнице «Лучистое». Начальник лагеря Ренат Каюмов рассказал ТАСС, что всего за помощью к медикам обратились около 40 детей. У них была рвота и диарея. Однако, по его словам, ранее претензий не было. В лагерь приехали специалисты Роспотребнадзора и администрации Евпатории. «Лучистое» продолжает работу в штатном режиме.
Читайте также:
В администрации Евпатории сообщили, что из лагеря госпитализировали более 30 детей. Из них три человека находятся в реанимации, передает RT.
«Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских службах Крыма сообщает, что в больницы Евпатории доставили 42 ребенка и 4 взрослых. Все отравившиеся находятся в удовлетворительном состоянии.
Всего в здравнице отдыхают около 700 детей.
Как сообщали Юга.ру, в августе 2018 года в Дагестане в оздоровительном детском лагере отравились 86 детей. Роспотребнадзор установил, что дети отравились куриными крылышками из Ставрополья.
Кристину Шидукову приговорили к восьми годам колонии. Подробности этого дела в материале Юга.ру
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.