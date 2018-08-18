Дети в дагестанском лагере отравились куриными крылышками из Ставрополья

Роспотребнадзор установил, откуда в дагестанский детский лагерь «Спартак» привезли зараженное мясо

По данным ведомства, куриный крылышки доставили с мясокомбината в Ставропольском крае. Мясо поступило в лагерь без сопроводительной документации: накладная на товар, сертификат соответствия, ветеринарная справка.

При открытии лагерь соответствовал требованиям Роспотребнадзора, но позже директор лагеря самовольно заменил двух работников пищеблока без должного обследования. Ведется работа по установлению поставщика некачественной продукции, сообщает «Это Кавказ».

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане в оздоровительном детском лагере отравились 86 детей. СК начал доследственную проверку. Представитель управления Роспотребнадзора по Дагестану сообщил, что «Спартак» закроют.