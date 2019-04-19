В Дагестане более 70 детей попали в больницу с отравлением

Дагестан

Распечатать

В министерстве здравоохранения Дагестана 19 апреля сообщили, что в больницу с отравлением поступило более 70 детей

Читайте также:

С 10 по 19 апреля в Каякентскую центральную районную больницу госпитализировали 22 ребенка с признаками острой кишечной инфекции. Сейчас в больнице остается 15 детей. Состояние пациентов преимущественно легкой степени тяжести, сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.

За этот период в больницу поступали еще 50 детей. После осмотра их отправили на амбулаторное лечение. Все заболевшие — дети от одного года до шести лет.

RT сообщает, что 35 пациентов — воспитанники детского сада в селе Дружба.

Дети Здравоохранение Отравления
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Мужчину задержали за звонок об угрозе теракта в школе Тихорецка
Глава Усть-Лабинска ушел в отставку
В Дагестане более 70 детей попали в больницу с отравлением
В Анапе женщина похитила 800 тыс. рублей во время магического обряда от сглаза
В Адыгее за день произошло три ДТП с пожилыми пешеходами, одна женщина погибла
В Геленджике застройщика осудили за обман дольщиков и избиение человека

Лента новостей

Глава Усть-Лабинска ушел в отставку

Статьи

«Библионочь-2019» в Краснодаре

Спектакли, квесты, экскурсии и выставки

Статьи

Выступление Алины Загитовой, матч «Краснодар» — «Зенит», концерт PLC

И другие события Краснодара с 19 по 21 апреля

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале