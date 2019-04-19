В Дагестане более 70 детей попали в больницу с отравлением

В министерстве здравоохранения Дагестана 19 апреля сообщили, что в больницу с отравлением поступило более 70 детей

С 10 по 19 апреля в Каякентскую центральную районную больницу госпитализировали 22 ребенка с признаками острой кишечной инфекции. Сейчас в больнице остается 15 детей. Состояние пациентов преимущественно легкой степени тяжести, сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.

За этот период в больницу поступали еще 50 детей. После осмотра их отправили на амбулаторное лечение. Все заболевшие — дети от одного года до шести лет.

RT сообщает, что 35 пациентов — воспитанники детского сада в селе Дружба.