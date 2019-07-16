На Кубани неизвестный с ножом ворвался во двор частного дома и ранил мужчину и женщину
В станице Петропавловской Курганинского района в июле неизвестный с ножом проник в чужой двор и напал на двух человек
В группе «Типичный Краснодар» в соцсети «ВКонтакте» 16 июля опубликовали видео с места происшествия. В сообщении к ролику говорилось, что инцидент произошел 14 июля. Мужчина в маске перелез через забор и накинулся с ножом сначала на женщину, а потом на мужчину. Их доставили в больницу. В нападении подозревают брата пострадавшей, который имеет судимость.
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В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту происшествия проводится проверка.
«Неизвестный причинил ножевые ранения двоим местным жителям — мужчине и женщине. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени причиненного вреда здоровью граждан. Устанавливаются обстоятельства случившегося», — сказали в пресс-службе.
В полиции уточнили, что нападавшего разыскивают.
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