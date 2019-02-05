Клиент с ножом напал на сотрудницу банка в Сочи

В Сочи 5 февраля задержали мужчину, который напал на сотрудницу банка

«Посетитель одного из финансовых учреждений Сочи вступил в конфликт с сотрудницей. По предварительной информации, при нем был нож», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что правоохранители задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

Как сообщил порталу Юга.ру источник в правоохранительных органах, личность задержанного установлена. Мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере.