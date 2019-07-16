В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

Жителей и гостей Сочи 16 июля предупредили об опасности формирования смерчей над морем

До конца дня 16 июля на участке Магри — Веселое сохранится опасность формирования смерчей в акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Гражданам рекомендовали принять меры предосторожности и сохранности имущества, воздержаться от отдыха возле водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими незакрепленными конструкциями.

Как сообщали Юга.ру, МЧС объявило экстренное предупреждение на 16 июля из-за сильных дождей. В Анапе запретили купаться в море из-за низкой температуры воды.