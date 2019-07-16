В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
Жителей и гостей Сочи 16 июля предупредили об опасности формирования смерчей над морем
До конца дня 16 июля на участке Магри — Веселое сохранится опасность формирования смерчей в акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
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Гражданам рекомендовали принять меры предосторожности и сохранности имущества, воздержаться от отдыха возле водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими незакрепленными конструкциями.
Как сообщали Юга.ру, МЧС объявило экстренное предупреждение на 16 июля из-за сильных дождей. В Анапе запретили купаться в море из-за низкой температуры воды.
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