Краснодарский «Крайинвестбанк» до конца года объединится с крымским РНКБ

Российский национальный коммерческий банк до конца 2019 года присоединит к себе краснодарский «Крайинвестбанк»

По данным пресс-службы РНКБ, все 55 офисов «Крайинвестбанка» будут работать под брендом Российского национального коммерческого банка к 1 января 2020 года. После слияния начнется планомерный ребрендинг.

Первый офис крымского РНКБ планируют открыть в центре Краснодара в ближайшие пару месяцев: он появится на базе уже существующего офиса «Крайинвестбанка». Открытие банков в других регионах зависит от запроса клиентов, так как главная задача сейчас — развитие и внедрение цифровых продуктов и каналов оказания услуг, пишет «РБК Краснодар». Председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин заявил, что для объединения не потребуется дополнительных средств. Кроме того, это будет не формальное юридическое присоединение, а с полным переходом на платформу РНКБ.

Как писали Юга.ру, в начале декабря 2015 года стало известно, что краснодарский «Крайинвестбанк» ждет процедура санации [мероприятий, позволяющих избежать банкротства — Юга.ру]. Тогда в «Крайинвестбанке» заявили, что рассматривают возможность привлечения инвесторов в качестве одного из возможных вариантов увеличения капитала. После этого власти Краснодарского края рассказали, что смогли найти инвестора для «Крайинвестбанка», им должен был стать РНКБ, однако через некоторое время у банка возникли сложности с процедурой санации. Позже появилась информация о том, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) продлит срок действия временной администрации в «Крайинвестбанке» до конца 2016 года. О том, что крымский банк РНКБ все-таки взял контроль над «Крайинвестбанком», стало известно в конце ноября 2016 года.