Бизнес с человеческим лицом. Как «Крайинвестбанк» инвестирует в развитие малого и среднего бизнеса на Кубани

Согласно государственной стратегии экономического развития доля предприятий малого и среднего бизнеса в России должна к 2025 году составить 40%. На Кубани для поддержки предпринимателей все программы объединили на специальном портале, работа ведется сразу по нескольким направлениям. Краснодарский край занимает одно из лидирующих мест по количеству субъектов МСП, имеющих расчетные счета в банке, а также по объему импортозамещения и числу компаний-экспортеров.

285 277 субъектов МСП

546 070 работников



в Краснодарском крае по данным Единого реестра субъектов МСП на 10.04.2019

— Число предприятий, работающих в Краснодарском крае на экспорт, выросло на 42% по сравнению с 2017 годом и составило более 1300. Такой темп позволит краю выполнить основные задачи, поставленные президентом РФ, и уже к 2024 году быть в лидерах по количеству экспорта, — отметила заместитель руководителя департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Анастасия Шишмарева. Руководство региона ориентируется на развитие механизмов финансирования реального сектора экономики, в этом же направлении работают крупные банки, один из которых — «Крайинвестбанк», входящий в тройку лидеров среди кредитных организаций, работающих в Краснодарском крае.

В феврале 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве «Крайинвестбанка» с Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. — В рамках подписанного соглашения мы планируем создавать совместные кредитные программы, направленные на развитие приоритетных отраслей Краснодарского края и развивать кредитование малого и среднего предпринимательства. От этого сотрудничества выиграют наши клиенты, которые на выгодных условиях получат новые кредитные продукты, созданные с учетом специфики кубанского бизнеса, — прокомментировал председатель правления ПАО «Крайинвестбанк» Игорь Логвин.

Журналист портала Юга.ру обсудил актуальное положение дел в сфере финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства с руководителем управления малого и среднего бизнеса ПАО «Крайинвестбанк» Михаилом Гавриловым.

Предприниматели из какой сферы чаще обращаются за финансированием? Какие регионы наиболее активны в бизнесе? — Клиентский портфель банка очень диверсифицирован по отраслям. Мы работаем с такими сферами, как торговля, услуги, производство, сельское хозяйство. Предприятия сферы торговли товарами народного потребления занимают 45% кредитного портфеля, в сегменте малого бизнеса представители производства и сферы услуг — 25%, сельского хозяйства — 20%, на прочие отрасли приходится 10%. Мы готовы работать со всеми отраслями, если бизнес и цель кредитования нам понятны, а предприятие обладает достаточным уровнем рентабельности и кредитоспособности. А вот среди территорий есть явные лидеры: Новороссийск, Армавир, Туапсе и, конечно, Краснодар.

На Кубани действуют беспрецедентные по сравнению с другими регионами объемы поддержки сельского хозяйства. По итогам 2018 года региональные власти направили на эти цели 7,5 млрд рублей, в 2019 году эту сумму планируют увеличить еще на 1 млрд рублей. В то же время специалисты говорят и о необходимости стимулирования других отраслей.

В 2018 году объем инвестиций «Крайинвестбанка» в малый бизнес вырос более чем на 123% по сравнению с 2017 годом.

Как «Крайинвестбанк» помогает удовлетворять основные потребности предпринимателя: получать деньги на развитие, транспорт, недвижимость? — В течение 2018 года основной упор банк делал на комплексную программу развития бизнеса, которая включает инвестиционное кредитование и программы рефинансирования задолженности в других банках. Основными ее преимуществами являются срок кредитования до 10 лет, а также возможность рефинансирования с периодом необеспеченности. В IV квартале 2018 года «Крайинвестбанк» запустил пакет новых кредитных программ для малого бизнеса «Все просто!». В числе наиболее привлекательных условий кредитования стала упрощенная модель без поручительства до 750 тыс. и без залога до 1,5 млн рублей. Для оформления требуется минимальный пакет документов, а решение банк принимает в течение двух рабочих дней с момента поступления заявки. Сумма кредитования по продукту «Коммерческий транспорт — просто!» составляет до 5 млн рублей с процентной ставкой 12,5% годовых. «Коммерческая ипотека — просто!» позволит приобрести коммерческую недвижимость, оформив займ на ту же сумму с аналогичной процентной ставкой сроком до 120 месяцев. Кредиты могут оформить индивидуальные предприниматели и предприятия формы собственности «Общество с ограниченной ответственностью».

Тем, кто работает в сфере сельского хозяйства, будет полезен новый кредитный продукт «Фермер». Особенно актуален для ИП в сфере сельского хозяйства и глав КФК.

Один из технологичных продуктов 2018 года для малого бизнеса — «Экспресс овердрафт». Банк автоматически рассчитывает кредитные лимиты, анализирует обороты по расчетным счетам и анализирует информацию из открытых источников. Заемщику остается только заполнить анкету и приложить минимальный пакет документов. Также на 2019 год запланировано введение продукта «Экспресс-актив» для действующих клиентов. Он позволит получить кредит на любые цели в кратчайшие сроки с предоставлением минимального пакета документов.

Какие технологии были внедрены в 2018 году? Что планируется еще ввести для удобства обслуживания клиентов? — Совсем недавно мы кардинально обновили мобильное приложение для физлиц. Новое приложение для юридических лиц находится в процессе разработки и уже доступно для пользователей пакета «Бизнес Light». Еще одно важное обновление этого года для «Крайинвестбанка» — переход на Единую биометрическую систему. Биометрия, которая связывает в единой системе идентификации логин и пароль с человеком, которому они принадлежат, становится дополнительным фактором безопасности при оформлении банковских услуг онлайн.