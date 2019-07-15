В Сочи медвежонок выскочил на дорогу и пытался обогнать автомобиль
В Сочи на дорогу в Красную Поляну выскочил медвежонок — и устроил гонки с автомобилем!
Видео, на котором медвежонок бежит по дороге наперегонки с автомобилем, опубликовали в инстаграм-аккаунте live.sochi 14 июля со ссылкой на фотографа Стаса Кузнецова (@stskuz). Комментаторы поста в основном выражают сопереживание зверю.
Интервью с профессором Кудактиным:
Как прокомментировал порталу Юга.ру старший научный сотрудник Кавказского заповедника заслуженный эколог РФ, профессор Анатолий Кудактин, такие действия со стороны медведей — нормальное явление для этой местности, и такое может (и будет, скорее всего) случаться примерно до середины осени.
«Сейчас внизу [у подножия гор] начали созревать ягоды, и медведи стали спускаться, чтобы ими полакомиться. Данное явление будет наблюдаться до октября», — пояснил профессор Кудактин.
Он подчеркнул, что раньше животные ходили своими тропами, но сейчас их перегородили.
«Медведи не знают, куда им деваться. В местах, где они издревле обитали, стоят дома, едут машины. Медведи попадают на дорогу и в панике носятся туда-сюда», — отметил старший научный сотрудник заповедника.
Он предупредил, что водители, если встретят животное на проезжей части, должны посигналить и ехать дальше.
«Ни в коем случае не [стоит] останавливаться, пытаться поймать медвежонка», — заключил профессор Кудактин.
Как сообщали Юга.ру, в этом году часть медведей на Кавказе не ложились в спячку из-за теплой зимы.
Медведями представители фауны, выбегающие на проезжую часть в Сочи, не ограничиваются: так, в марте 2018 года жители района Мацеста встретили вдоль ночных дорог косулю, а двумя годами ранее жители Хосты сетовали на атаки енотов.
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