В Сочи медвежонок выскочил на дорогу и пытался обогнать автомобиль

В Сочи на дорогу в Красную Поляну выскочил медвежонок — и устроил гонки с автомобилем!

Видео, на котором медвежонок бежит по дороге наперегонки с автомобилем, опубликовали в инстаграм-аккаунте live.sochi 14 июля со ссылкой на фотографа Стаса Кузнецова ( @stskuz ). Комментаторы поста в основном выражают сопереживание зверю.

Как прокомментировал порталу Юга.ру старший научный сотрудник Кавказского заповедника заслуженный эколог РФ, профессор Анатолий Кудактин, такие действия со стороны медведей — нормальное явление для этой местности, и такое может (и будет, скорее всего) случаться примерно до середины осени.

«Сейчас внизу [у подножия гор] начали созревать ягоды, и медведи стали спускаться, чтобы ими полакомиться. Данное явление будет наблюдаться до октября», — пояснил профессор Кудактин.

Он подчеркнул, что раньше животные ходили своими тропами, но сейчас их перегородили.