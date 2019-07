В Сочи медвежонок выскочил на дорогу и пытался обогнать автомобиль

View this post on Instagram

Красная Поляна находится на границе заповедника. Настоящие нарушители границ - это, конечно, мы, люди. Но мишки про границы не знают, поэтому иногда вылезают в цивилизацию. Как вам косолапый? ⠀ Видео @stskuz Via @krasnodar_kray