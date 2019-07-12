Минздрав Кубани объяснил нехватку вакцины от бешенства в крае
Минздрав Краснодарского края рассказал, когда в регион поставят новую партию вакцины и сколько человек заболели бешенством за последние три года
Юга.ру писали о том, что вечером 3 июля на улице Кубанской Набережной на краснодарку напала стая собак, одна из которых укусила девушку за ногу. После этого она обратилась в несколько медицинских учреждений Краснодара, но во всех не оказалось вакцины от бешенства. После угроз обратиться в СМИ и прокуратуру пострадавшей сделали прививку в больнице Новороссийска.
5 июля журналист портала Юга.ру позвонила в несколько поликлиник и травмпунктов Краснодара и убедилась, что у них нет вакцины от бешенства. Также Юга.ру направили запросы в минздрав Кубани и департамент ветеринарии Краснодарского края, так как в ведомствах не смогли дать оперативный комментарий.
Минздрав Краснодарского края 11 июля прислал ответ на запрос портала Юга.ру, в котором рассказал, как защититься от бешенства после укуса животного. Гражданам необходимо обращаться в медицинские организации, имеющие антирабические [предназначенные для защиты от бешенства — Юга.ру] центры или кабинеты, в травмпункты или травматологические отделения для оказания антирабической помощи. Пострадавшие могут обратиться в ближайший травмпункт, на прием к врачу-травматологу или хирургу в поликлинике или в приемное отделение больницы.
По поводу нехватки препарата в минздраве сообщили, что в 2019 году поставщик вакцины (ФНЦИРИП им. Чумакова РАН и АОК «Торговый дом Аллерген») по заключенным контрактам поставил только 14% от годовой заявки для профилактики бешенства. Новая поставка ожидается в июле-августе, после чего ее распределят по медицинским учреждениям согласно их заявкам.
Все это время вакцинация против бешенства производилась за счет остатков препаратов, закупленных в 2018 году. При этом профилактику бешенства проводили иммунобиологическими препаратами (КОКАВ), антирабическим иммуноглобулином из сыворотки крови лошади или человека.
По данным краевого минздрава, в регионе ежегодно регистрируют 15 тыс. пострадавших от укусов животных, однако за период с 2017 по 2019 год ни одного случая заболевания бешенством выявлено не было.
При этом, по информации, предоставленной порталу Юга.ру в департаменте ветеринарии Краснодарского края, с начала 2019 года в крае все же зарегистрировали один случай бешенства. Вирус выявили у шакала, найденного на территории пустующего частного дома в сочинском микрорайоне Мамайка. Специалисты приняли необходимые меры, карантин отменили в мае.
В департаменте ветеринарии сообщили, что в Краснодарском крае животным делают вакцинацию против бешенства. Процедуру проходят собаки и кошки, крупный и мелкий рогатый скот, лошади, верблюды, а также дикие плотоядные животные. Всего за пять месяцев этого года в регионе провели вакцинацию 209 тыс. собак и кошек, почти 37 тыс. продуктивных животных (лошади, крупный и мелкий рогатый скот). Кроме того, специалисты разложили специальные брикеты для иммунизации 239,8 тыс. диких плотоядных животных в охотничьих угодьях и на особо охраняемых территориях краевого значения.
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