Минздрав Кубани объяснил нехватку вакцины от бешенства в крае

Минздрав Краснодарского края рассказал, когда в регион поставят новую партию вакцины и сколько человек заболели бешенством за последние три года

Юга.ру писали о том, что вечером 3 июля на улице Кубанской Набережной на краснодарку напала стая собак, одна из которых укусила девушку за ногу. После этого она обратилась в несколько медицинских учреждений Краснодара, но во всех не оказалось вакцины от бешенства. После угроз обратиться в СМИ и прокуратуру пострадавшей сделали прививку в больнице Новороссийска.

5 июля журналист портала Юга.ру позвонила в несколько поликлиник и травмпунктов Краснодара и убедилась, что у них нет вакцины от бешенства. Также Юга.ру направили запросы в минздрав Кубани и департамент ветеринарии Краснодарского края, так как в ведомствах не смогли дать оперативный комментарий.

Минздрав Краснодарского края 11 июля прислал ответ на запрос портала Юга.ру, в котором рассказал, как защититься от бешенства после укуса животного. Гражданам необходимо обращаться в медицинские организации, имеющие антирабические [предназначенные для защиты от бешенства — Юга.ру] центры или кабинеты, в травмпункты или травматологические отделения для оказания антирабической помощи. Пострадавшие могут обратиться в ближайший травмпункт, на прием к врачу-травматологу или хирургу в поликлинике или в приемное отделение больницы.



По поводу нехватки препарата в минздраве сообщили, что в 2019 году поставщик вакцины (ФНЦИРИП им. Чумакова РАН и АОК «Торговый дом Аллерген») по заключенным контрактам поставил только 14% от годовой заявки для профилактики бешенства. Новая поставка ожидается в июле-августе, после чего ее распределят по медицинским учреждениям согласно их заявкам. Все это время вакцинация против бешенства производилась за счет остатков препаратов, закупленных в 2018 году. При этом профилактику бешенства проводили иммунобиологическими препаратами (КОКАВ), антирабическим иммуноглобулином из сыворотки крови лошади или человека.