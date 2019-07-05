Вакцины от бешенства нет в медучреждениях Краснодара. Это обнаружила девушка, на которую напала стая собак

В Краснодаре местная жительница после укуса собаки не смогла найти поликлинику, в которой ей могли бы сделать вакцину от бешенства

В редакцию портала Юга.ру обратилась жительница Краснодара, на которую вечером 3 июля напала стая собак. Девушка шла по улице Кубанской Набережной, когда сзади ее за ногу укусила собака. «Я шла за покупками с работы по улице Кубанской Набережной, там, где идет пешеходная дорожка и большая зеленая зона возле банка и элитного дома. В какой-то момент выбежала стая собак. Они меня окружили и одна сразу сзади вцепилась мне в ногу. Они все рычали. Я начала кричать на них и каким-то образом я их спугнула. На мне были плотные джинсы, но даже через них остались повреждения кожи. Это было очень больно, а сейчас огромный синяк на ноге», — рассказала девушка журналисту портала Юга.ру. После этого девушка зашла в поликлинику № 7 на улице Пушкина, чтобы сделать прививку с вакциной от бешенства, однако там ей сказали, что таких препаратов у них нет. Пострадавшей выписали справку с диагнозом «укушенные раны задней поверхности правой голени». В графе «Проведена иммунизация» сказано: «в вакцинации от бешенства отказано ввиду отсутствия антирабической вакцины». [Копия справки имеется в распоряжении редакции — Юга.ру].

В этот же день девушка обратилась в Краснодарскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи на улице 40-летия Победы, однако и там вакцины от бешенства не оказалось. «На следующий день я прозвонила во все муниципальные и частные клиники. Все говорили, что вакцины нет. Только в одной частной клинике она оказалась за 2,2 тыс. рублей, а ее нужно делать три раза, как минимум», — добавила пострадавшая. Регистрация по месту жительства девушки — в Новороссийске, поэтому она позвонила в медицинские учреждения города. В городской поликлинике № 5 ей ответили, что у них есть нужные препараты, но когда девушка приехала, представители медучреждения отказались от своих слов.

«Там были четыре врача, они даже не посмотрели ничего и сказали, что вакцины у них нет. Но дали мне талончик к врачу, который занимается укусами животных. Сегодня я приехала к этому врачу, который также сказал, что с марта этой вакцины нигде нет», — рассказала девушка. Однако после того, как пострадавшая пригрозила обратиться в СМИ и правоохранительные органы, врач предложила сделать три прививки от бешенства. Девушке вкололи препарат «КОКАВ». Разговор с ней девушка записала на диктофон [запись есть в распоряжении редакции — Юга.ру]. «У нас два завода в России, и ни в одном нет вакцины», — сказала врач.

1 июля и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин, комментируя ситуацию с вакциной от бешенства в республике, также сказал, что в России всего два завода выпускают препарат. «Наш "Иммунопрепарат" (филиал НПО "Микроген") выпускает 30% рынка, по своей мощности может обеспечить препаратом всю страну. И НИИ Чумакова — до 70% рынка. С начала этого года НИИ Чумакова проходил процесс перерегистрации. Ситуация с недостатком дошла до федерального уровня, с ней разобрались, и с 1 июля он продолжил свою работу», — говорил Забелин в интервью изданию mkset.ru.