Останки советского летчика нашли при прокладке канализации в Эстонии. Родственников бойца ищут на Ставрополье
В Эстонии в конце мая при проведении коммунальных работ нашли фрагменты самолета и останки солдата, его родственников ищут на Ставрополье
В эстонской волости Луунья 29 мая во время прокладки канализационной трассы под будущим жилым районом нашли фрагменты советского самолета и останки солдата, который считался без вести пропавшим.
Члены клуба военной археологии Pommiauk 7 июня нашли на месте падения самолета комсомольский билет пилота на имя Константина Михайловича Андреева. Он родился в 1923 году в городе Прохладном Кабардино-Балкарской АССР. На фронт его призвал военкомат Грозного 25 августа 1941 года. В звании младшего лейтенанта летчик служил в 283-м истребительном авиационном полку 13-й воздушной армии. Андреев погиб в воздушном бою 17 сентября 1944 года, сообщил 12 июля Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества.
В записях Центрального архива Минобороны РФ указано, что отец офицера — Михаил Николаевич Андреев, родом со станции Невинномысской Орджоникидзевского края [с 1943 года Ставропольский край — Юга.ру].
Поисками родственников советского летчика занялись активисты Ставропольского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» из казачьего военно-патриотического клуба «Сапсан» Ипатовского городского округа.
Всех, кому что-либо известно о родных и близких Константина Андреева, просят сообщать по телефону +7 (961) 460-37-53 или на почту rodnik200707@yandex.ru.
Как сообщали Юга.ру, 15 мая на Кубани начали искать родственников кубанского пилота Василия Егоровича Родичева. В середине июня в Темрюкском районе нашли советский самолет с останками летчика из Ставропольского края. В июле удалось разыскать его внучку, живущую в Новопавловске.
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