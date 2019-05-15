На Кубани ищут родственников пилота, чьи останки нашли в самолете, сбитом во времена Великой Отечественной

В Оленинском районе поисковый отряд «Орел» нашел сбитый советский самолет МиГ-3. Внутри обнаружили останки летчика, его личные документы уцелели. Самолет сбили в 1941 году при отражении немецкого наступления на Оленино и Ржев.

Пилотом был уроженец станицы Александроневской Кубанской области Шихорецкого (Тихорецкого) района младший лейтенант Василий Егорович Родичев, который родился в 1917 году.

«Нам рассказали местные жители, что недалеко от деревни Жерносеково в лесу разбился во время войны самолет. Там еще в 60-е годы вели раскопки, видно, что пытались копать. Мы решили проверить эту информацию. А когда начали вскрывать яму, обнаружили двигатель от самолета, а под ним летчика. Судя по всему, МиГ-3 ушел боком в землю, либо вообще хвостом», — рассказал руководитель поискового отряда «Орел» Александр Гоздинский.