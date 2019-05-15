На Кубани ищут родственников пилота, чьи останки нашли в самолете, сбитом во времена Великой Отечественной
В Тверской области 14 мая поисковики нашли сбитый во времена Великой Отечественной войны самолет с останками кубанского пилота
В Оленинском районе поисковый отряд «Орел» нашел сбитый советский самолет МиГ-3. Внутри обнаружили останки летчика, его личные документы уцелели. Самолет сбили в 1941 году при отражении немецкого наступления на Оленино и Ржев.
Пилотом был уроженец станицы Александроневской Кубанской области Шихорецкого (Тихорецкого) района младший лейтенант Василий Егорович Родичев, который родился в 1917 году.
«Нам рассказали местные жители, что недалеко от деревни Жерносеково в лесу разбился во время войны самолет. Там еще в 60-е годы вели раскопки, видно, что пытались копать. Мы решили проверить эту информацию. А когда начали вскрывать яму, обнаружили двигатель от самолета, а под ним летчика. Судя по всему, МиГ-3 ушел боком в землю, либо вообще хвостом», — рассказал руководитель поискового отряда «Орел» Александр Гоздинский.
Смотрите фоторепортаж:
По данным портала «Память народа», датой отбытия значится 26 июля 1941 года. То есть именно в этот день младший лейтенант 122 ИАП 12 САД ВВС Западного фронта погиб на территории Оленинского района, сообщили в пресс-службе ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск».
Поисковый отряд просит помочь в розыске родственников советского летчика. Контактные телефоны: 8 (988) 248-44-30 и 8 (918) 260-87-99.
Сегодня станица Александроневская входит в состав Выселковского района.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.