На Кубани и Ставрополье ищут родственников советского пилота, чьи останки нашли в сбитом самолете

В Темрюкском районе нашли сбитый советский самолет с останками пилота из Ставропольского края

Во время работ поисковики «Кубанского плацдарма» нашли сбитый во время Великой Отечественной войны самолет Ил-2 с останками пилота. По номеру двигателя удалось установить его принадлежность к 765-му штурмовому авиационному полку. Пилотом оказался младший лейтенант Василий Иванович Кужелев.

Согласно списку безвозвратных потерь, 13 марта 1943 года с боевого задания в районе косы Чушка не вернулся Ил-2. Его сбила зенитная артиллерия противника при атаке на вражеские плавсредства. Самолет упал в море в 800 метрах от берега.

Василий Кужелев родился в 1923 году в станице Александрия Александрийско-Обелинского (Георгиевского) района Орджоникидзевского (Ставропольского) края. Он не был женат, а его ближайшим родственником был указан Иван Яковлевич Кужелев, который жил там же.

Пилота наградили медалью «За отвагу», а на следующий день после гибели вышел приказ о награждении его орденом Красного Знамени, сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

При наличии любой информации о родных и близких младшего лейтенанта Василия Кужелева просьба сообщить по телефону 8 (928) 205-08-30 либо на электронную почту ufssp_kuban@mail.ru, tolbatovao@mail.ru.