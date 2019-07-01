На Ставрополье разыскали родственников солдата, чьи останки нашли в сбитом самолете
В Новопавловске отыскали родственников солдата Василия Кужелева, чьи останки нашли в сбитом самолете в Темрюке
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В середине июня в Темрюкском районе нашли советский самолет с останками пилота из Ставропольского края. По номеру двигателя удалось установить его принадлежность к 765-му штурмовому авиационному полку. Самолет Ил-2 сбила зенитная артиллерия противника при атаке на вражеские плавсредства 13 марта 1943 года. Пилотом оказался младший лейтенант Василий Иванович Кужелев 1923 года рождения.
Поисковый отряд разыскивал родственников пилота. На сообщение откликнулась его внучка Елена Плещеева из Новопавловска Ставропольского края. Останки солдата доставят на родину и захоронят.
По словам председателя Ставропольского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Григория Касмынина, Плещеева обрадовалась сообщению о том, что ее дедушка больше не числится без вести пропавшим.
Как сообщали Юга.ру, 14 мая в Тверской области поисковики нашли сбитый во времена Великой Отечественной войны самолет с останками кубанского пилота Василия Егоровича Родичева. Его родственников также ищут.
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