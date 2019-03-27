В Краснодаре уличный музыкант ударил ножом парня, которому не понравились его армейские песни
В Краснодаре задержали уличного музыканта, который ранил ножом прохожего
В полицию поступило сообщение о том, что в больницу поступил 19-летний парень с ножевыми ранениями. Молодой человек рассказал, что в подземном переходе на улице Российской он поссорился с уличным музыкантом из-за того, что тот не служил в армии, но при этом исполнял армейские песни.
Во время конфликта артист дважды ударил ножом в грудь парня, забрал свой музыкальный инструмент и скрылся. Молодой человек сам смог дойти до остановки, где прохожий вызвал ему скорую.
Полицейские опросили очевидцев конфликта и установили личность музыканта. Им оказался ранее судимый за угрозу убийством и грабеж 35-летний краснодарец. Он признался в содеянном и рассказал, что пытался защититься от нападок.
В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили 27 марта в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.