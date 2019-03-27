В Краснодаре уличный музыкант ударил ножом парня, которому не понравились его армейские песни

В Краснодаре задержали уличного музыканта, который ранил ножом прохожего

В полицию поступило сообщение о том, что в больницу поступил 19-летний парень с ножевыми ранениями. Молодой человек рассказал, что в подземном переходе на улице Российской он поссорился с уличным музыкантом из-за того, что тот не служил в армии, но при этом исполнял армейские песни.

Во время конфликта артист дважды ударил ножом в грудь парня, забрал свой музыкальный инструмент и скрылся. Молодой человек сам смог дойти до остановки, где прохожий вызвал ему скорую.

Полицейские опросили очевидцев конфликта и установили личность музыканта. Им оказался ранее судимый за угрозу убийством и грабеж 35-летний краснодарец. Он признался в содеянном и рассказал, что пытался защититься от нападок.

В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили 27 марта в пресс-службе УМВД России по Краснодару.