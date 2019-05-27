Напавший с ножом на сотрудницу банка житель Сочи избежит наказания

Краснодарский край

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В Сочи суд решит вопрос о применении принудительных мер медицинского характера к 43-летнему мужчине, напавшему на 27-летнюю сотрудницу банка с ножом

Инцидент произошел в феврале. Как сообщали Юга.ру, мужчина напал с ножом на сотрудницу одного из банков на улице Горького, которая его обслуживала.

По данным следствия, он перепрыгнул через стойку, за которой находились сотрудники, и стал бить девушку кухонным ножом в голову. Она получила раны и открытую черепно-мозговую травму. Мужчину задержали.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство).

«По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Материалы дела направлены в суд с постановлением о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

Банки Сочи
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