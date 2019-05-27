Напавший с ножом на сотрудницу банка житель Сочи избежит наказания
В Сочи суд решит вопрос о применении принудительных мер медицинского характера к 43-летнему мужчине, напавшему на 27-летнюю сотрудницу банка с ножом
Инцидент произошел в феврале. Как сообщали Юга.ру, мужчина напал с ножом на сотрудницу одного из банков на улице Горького, которая его обслуживала.
По данным следствия, он перепрыгнул через стойку, за которой находились сотрудники, и стал бить девушку кухонным ножом в голову. Она получила раны и открытую черепно-мозговую травму. Мужчину задержали.
Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство).
«По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Материалы дела направлены в суд с постановлением о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.
Алексей Андронов о матче «Краснодара» с «Рубином» и ближайшем будущем «быков»
И другие события Краснодара с 27 мая по 2 июня
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.