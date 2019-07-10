В Краснодаре хотят построить магистраль между Фестивальным и Солнечным микрорайонами

Об этом сообщил мэр Евгений Первышов на встрече с местными жителями. По его словам, новая дорога пройдет по улице Константина Образцова от Яна Полуяна до Симиренко. Ее проектирование собираются завершить в этом году. Начать строительство планируют в 2020–2021 годах.

Дороги проложат от улицы Яна Полуяна до Памяти Чернобыльцев, по Памяти Чернобыльцев до Симиренко и до Эльбрусской (по улице Константина Образцова), по Эльбрусской до Симиренко. Также реконструируют проезд от улицы Константина Образцова до Тургенева вдоль домов № 179 и 181.