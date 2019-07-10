В Краснодаре хотят построить магистраль между Фестивальным и Солнечным микрорайонами
В Краснодаре в 2020–2021 годах планируют построить новую магистраль между Фестивальным и Солнечным микрорайонами
Об этом сообщил мэр Евгений Первышов на встрече с местными жителями. По его словам, новая дорога пройдет по улице Константина Образцова от Яна Полуяна до Симиренко. Ее проектирование собираются завершить в этом году. Начать строительство планируют в 2020–2021 годах.
Дороги проложат от улицы Яна Полуяна до Памяти Чернобыльцев, по Памяти Чернобыльцев до Симиренко и до Эльбрусской (по улице Константина Образцова), по Эльбрусской до Симиренко. Также реконструируют проезд от улицы Константина Образцова до Тургенева вдоль домов № 179 и 181.
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Первышов пояснил, что на сроки строительства влияет процесс передачи в муниципальную собственность участков, где хотят проложить дороги. Сейчас 70% этих территорий находится в частной собственности. Это в основном придомовые территории построенных многоэтажек.
Мэр уточнил, что в Прикубанском округе ремонтируют дороги на улицах Заполярной, 4-й линии, Круговой, Совхозной, Калинина. В следующем году запланирован ремонт еще шести дорог, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Глава города добавил, что в Солнечном микрорайоне на улице Константина Образцова в июне открыли новый детский сад. Рядом с ним хотят построить школу на 1,1 тыс. мест.
Как сообщали Юга.ру, администрация Краснодара 18 апреля показала карту ремонта дорог на 2019 год. Директор департамента транспорта Краснодара Владимир Архипов рассказал, что необходимо, чтобы ту или иную улицу включили в программу «Безопасные и качественные дороги».
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